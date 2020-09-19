Перуанский парламент не поддержал импичмент президента. Обсуждение этого вопроса в Конгрессе республики длилось целый день. При голосовании сторонники отставки Мартина Вискарры не смогли набрать необходимых 87 голосов. Только 32 депутата поддержали импичмент, 78 выступили против при 15 воздержавшихся, объявили в парламенте. Неделю назад Конгресс одобрил начало процедуры импичмента президента. Главу государства обвинили в коррупции, незаконных контрактах и давлении на советников, чтобы те дали ложные показания следствию.