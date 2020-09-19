Соединенные штаты перебрасывают на северо-восток Сирии бронетехнику и системы ПРО Sentinel. Как сказали в Центральном командовании Вооруженных сил страны, таким образом они выполняют приказ об обеспечении безопасности сил Коалиции. Решение принято с целью дальнейшей борьбы с террористами. Пентагон и ранее перебрасывал бронетехнику в Сирию. США не хотят конфликта с какой-либо страной в арабской республике, но будут защищать силы коалиции в случае необходимости, добавили в командовании.
2020-09-19T12:32:25+03:00
2020-09-19T12:32:25+03:00
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12:32, 19 сентября 2020
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