Соединенные штаты перебрасывают на северо-восток Сирии бронетехнику и системы ПРО Sentinel. Как сказали в Центральном командовании Вооруженных сил страны, таким образом они выполняют приказ об обеспечении безопасности сил Коалиции. Решение принято с целью дальнейшей борьбы с террористами. Пентагон и ранее перебрасывал бронетехнику в Сирию. США не хотят конфликта с какой-либо страной в арабской республике, но будут защищать силы коалиции в случае необходимости, добавили в командовании.