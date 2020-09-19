Следователи предъявили обвинение задержанному по подозрению в жестоком убийстве двух детей в Рыбинске Ярославской области. Расследование ведется по статьям об убийстве и насильственных действиях сексуального характера, рассказала официальный представитель СКР Светлана Петренко. Подозреваемого задержали накануне. Сообщается, что сожитель матери убитых школьниц, который ранее уже был судим.