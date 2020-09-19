Суточный прирост заразившихся коронавирусом в России впервые за пару месяцев превысил 6 тысяч человек. По данным оперативного штаба, 144 пациента за минувшие сутки скончались. В Москве также возросло количество новых случаев – за минувшие сутки их оказалось 825. Мэр столицы Сергей Собянин заверяет, что коэффициент прироста заболевших не изменился, а число заразившихся повышается из-за того, что проводится больше тестов. Общее число заразившихся коронавирусом в России с начала пандемии составляет уже около одного миллиона ста тысяч. Скончались почти 20 тысяч.