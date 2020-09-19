Алексей Навальный уже может ходить и даже спускаться по лестнице

Об этом он написал в своем «Инстаграме», сопроводив фотографией, как спускается по лестнице в берлинской клинике «Шарите». Восстановление предстоит долгое, признал политик, все текущие проблемы вроде того, что телефон в руках бесполезен, как камень, а налить себе водички превращается в целый аттракцион, — сущая ерунда, добавил он. Совсем недавно, по словам Навального, он не узнавал людей и не понимал, как разговаривать.

Предстоит решить еще много проблем, но немецкие врачи, по его мнению, решили главную из них.

Главный критик Кремля был госпитализирован в Омске в конце августа. Спустя двое суток его перевезли в Берлин. Немецкие специалисты, а позже лаборатории Франции и Швеции установили, что политик был отравлен ядом семейства «Новичок».