Новым судьей Верховного суда, скорее всего, станет назначенец Трампа с консервативным уклоном – эксперт

Скончалась в возрасте 87 лет старейший член Верховного суда США Рут Гинзбург. Новым судьей Верховного суда, скорее всего, станет назначенец президента Трампа с консервативным уклоном. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» американист Михаил Таратута.

«Судья Гинзбург уже давно болела раком, это было общеизвестно, но она до последней минуты не подавала в отставку, только по одной причине, чтобы не дать Трампу назначить судью с консервативным уклоном. По Конституции США президент выдвигает кандидатуру судьи, когда освобождается место, утверждает кандидатуру Сенат. Поскольку большинство сейчас в Сенате у республиканцев, то практически любое выдвижение Трампа пройдет, и это абсолютно предрешено», -сказал он М.Таратута добавил, что в этом случае будут приняты законы, против которых выступает демократическая часть общества, в частности, запрет на аборты.

Старейший член Верховного суда США Рут Бейдер Гинзбург скончалась в возрасте 87 лет в своем доме в Вашингтоне. Р.Гинзбург была второй по счету женщиной в истории США, ставшей судьей Верховного суда. Она находилась на этой должности более 27 лет.