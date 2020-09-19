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12:19, 19 сентября 2020

Чемпионат Италии по футболу открывается матчем Фиорентина – Торино

Играть предстоит с поправкой на пандемию, тем более, что количество зараженных растет и о второй волне говорят вовсю. Матчи будут проходить при пустых трибунах. Сообщается, что ограничения определенно сохранятся до 30 сентября, а если ситуация ухудшится, то и дольше. Чемпионом Италии в 36 раз в своей истории стал туринский Ювентус. Это было его 9 титул подряд и главный вопрос турнира состоит в том, сможет ли кто-нибудь составить ему конкуренцию. Амбиции есть у нескольких клубов, в том числе у Интера, Наполи и Аталанта. За этим клубом российские болельщики будут наблюдать с особым пристрастием. Впервые за долгие годы в Серии А будет российский представитель – Алексей Миранчук, который подписал контракт именно с этой командой.

В розыгрыше Лиги чемпионов прошедшего сезона клуб из Бергамо дошел до полуфинала.



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