Несколько сенаторов-единороссов внесли в Госдуму законопроект о всероссийской реновации жилых и промышленных зон. Они предлагают распространить московский опыт на другие регионы.

Предложенный законопроект предполагает, что региональные власти смогут утверждать специальные адресные программы сноса и реконструкции жилых домов. Здания будут попадать в этот список при согласии собственников двух третей квартир, а остальных людей можно будет выселять принудительно – пишет агентство РБК. Авторы инициативы считают, что новые правила позволят демонтировать ветхие дома значительно быстрее, чем сейчас.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что за его основу взяли программу реновации жилья в Москве от 2017-ого года. Правила будут касаться как ветхих и аварийных многоквартирных домов, так и промышленных территорий. Изменения для этого необходимо будет внести одновременно в Градостроительный, Жилищный и Земельный кодексы.

Минувшим летом спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предлагала распространить опыт столичной реновации по всей стране. Она утверждала, что эту программу необходимо сделать привлекательной для инвесторов.

При этом, само слово «реновация» ни разу не упоминается в этом законопроекте. Авторы утверждают, что речь идёт о комплексном развитии территорий и о программах по сносу.