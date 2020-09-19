Доследственная проверка после отравления Навального не будет ограничена 30 днями

Доследственная проверка после отравления Алексея Навального не будет ограничена 30 днями, сказал источник агентства ТАСС в силовых структурах. Она не завершится 20 сентября, а будет проводиться до тех пор, пока не примут процессуального решения о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела, пояснил собеседник агентства. Он добавил, что для продолжения проверки есть объективные основания. Источник отметил, что на данный момент оснований для возбуждения дела не установлено.