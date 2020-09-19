На 88 году жизни в США скончалась старейший член Верховного суда страны Рут Гинзбург

Ее назначил на этот пост в 1993 году президент Билл Клинтон. Гинзбург стала второй в истории Америки женщиной-членом высшей судебной инстанции Соединенных штатов. В этой должности она активно боролась с дискриминацией и отстаивала права женщин. В том числе Гинзбург добивалась равенства для мужчин и женщин в оплате труда и в доступе к образованию, а также защищала права женщин на аборты. У Гинзбург было много поклонников как среди демократов, так и среди республиканцев. Также она не одобряла политику Дональда Трампа и незадолго до своей смерти говорила, что не желает уходить со своего поста до тех пор, пока у страны не сменится президент. В прошлом году в интервью американской радиостанции NPR Рут Гинзберг сказал, что считает себя родившейся под счастливой звездой, хотя и ей пришлось преодолевать немало препятствий.

Национальные флаги США были приспущены над Белым домом и другими правительственными зданиями в центре американской столицы в связи со смертью Рут Гинзбург. Сотни жителей Вашингтона приносят цветы и свечи к зданию Верховного суда.