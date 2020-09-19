Детский лагерь «Артек» в Крыму называет ложной информацию о вспышке коронавируса среди учителей в учреждении. Там отметили, что за последнюю неделю инфекция была подтверждена у трех работников. Зараженных, а также их окружение, отстранили от работы и направили на госпитализацию или изоляцию. В администрации лагеря подчеркнули, что работа «Артека» ведется в строгом соответствии с требованиями санитарных властей. Там добавили, что новость о вспышке заболеваемости распространила сотрудник, чью должность недавно сократили.