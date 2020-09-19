Антиправительственная демонстрация ожидается сегодня в Таиланде. Лидеры протестов объявили о планах организовать крупнейшую за последние годы акцию. Они требуют реформировать монархию, которая, как считают протестующие, не отвечает требованиям современного общества. Кроме того, участники выступлений требуют отставки правительства, передает британский сайт ВВС. С середины июля таиландские студенты добиваются ухода в отставку премьер-министра страны, генерала Праюта Чан-Оча. Сегодня участники марша собираются прийти к канцелярии главы правительства.
2020-09-19T11:32:47+03:00
2020-09-19T11:32:47+03:00
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11:32, 19 сентября 2020
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