Власти Турции выразили обеспокоенность в связи с преследованием в России крымских татар. Как сказали в МИД Турции, подобные методы давления вызывают глубокое сожаление, передает турецкое агентство Анадолу. Представитель внешнеполитического ведомства назвал недавнее решение российского суда в отношении группы крымских татар «очередным проявлением раскручиваемой политики устрашения». Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил в минувшую среду шестерых жителей полуострова на срок от 13 до 19 лет лишения свободы по обвинению в участии в террористическом сообществе.
2020-09-19T11:32:25+03:00
2020-09-19T11:32:25+03:00
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11:32, 19 сентября 2020
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