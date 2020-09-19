Башкирские власти ограничили перемещение граждан России и иностранцев на территории семи муниципалитетов. Такие меры, как передает агентство «Интерфакс», введены в городах Кумертау и Салават,Илишевском, Ишимбайском, Куюргазинском, Мелеузовском и Туймазинском районах. Они не распространяются на местных жителей районов, а также тех, у кого есть спецпропуска. Как добавляет агентства, атакой режим введен из-за граждан Киргизии, которые съехались на границу республики и Оренбургской области. Они не могут вернуться домой из-за закрытых на фоне пандемии коронавируса государственных границ.