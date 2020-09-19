Два человека погибли, еще 14 были ранены при стрельбе в американском Рочестере. Несколько улиц в районе, где произошел инцидент, перекрыто. По словам представителей местной полиции, инцидент, предположительно, произошел на заднем дворе дома, где проводилась вечеринка. В настоящий момент полиция опрашивает свидетелей и пострадавших, чтобы установить предполагаемого виновника стрельбы.

Как передает местный телеканал WHEC, в самом городе в пятницу вечером проходил очередной протест сторонников движения Black Lives Matter.