Байден заявил, что преемника члена Верховного суда США следует назначать после президентских выборов

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден заявил, что преемника члена Верховного суда США Рут Бейдер Гинзбург следует назначать после президентских выборов.

87-летняя Гинзбург умерла в пятницу вечером от рака. После смерти судьи высшей судебной инстанции этот пост, назначение на который является пожизненным, должен быть занят, что открывает возможность президенту-республиканцу Дональду Трампу выдвинуть на должность своего кандидата, который затем должен быть одобрен Сенатом Конгресса США.