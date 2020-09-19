Немецкие специалисты не обнаружили следы яда на личных вещах политика Алексея Навального.

Впрочем, некоторые из них остались в России.

Ни на одной из тех вещей Навального, которые его соратники смогли вывести за границу, вещества «Новичок» не найдено. Об этом в эфире телеканала «Дождь» рассказала пресс-секретарь политика Кира Ярмыш. Она отметила, что по оценке немецких экспертов, яд был только на горлышке бутылки с водой из его номера в томском отеле.

При этом, в руки специалистов попали не все вещи. Речь идёт только о том имуществе, которое Навальный оставил в гостинице или забрал с собой в чемодане. Как ранее отмечали сотрудники Фонда Борьбы с Коррупцией, одежду, которая была на политике в момент отравления, еще из омской больницы изъял сотрудник транспортной полиции.

Алексей Навальный потерял сознание 20-ого августа во время перелёта из Томска в Москву. Через два дня его перевезли в берлинскую клинику «Шарите». В начале этой недели стало известно, что тогда же соратники политика сами собрали его вещи и отправили в Германию.

О том, что Алексей Навальный был отравлен веществом класса «Новичок», ранее объявили в немецком правительстве. В Москве утверждают, что эта версия не обоснована и доказательств ей нет.

При этом, за два дня российские врачи окончательный диагноз Навальному так и не поставили.