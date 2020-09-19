В России выявлено 6 065 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 6 065 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 24,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 144 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 5 255 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлен 1 097 251 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 19 339 летальных исходов, выздоровело 906 462 человека.

Мэр также объяснил рост случаев коронавируса в столице тем, что увеличено количество тестирований.

В среднем за две недели проверку проходят порядка 1 млн человек.