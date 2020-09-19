Президент Бразилии Жаир Болсонару считает проявлением слабости самоизоляцию во время пандемии коронавируса. Глава государства поблагодарил руководителей предприятий за то, что они продолжили свою работу несмотря на непростую ситуацию. В то же время Болсонару заметил, что вирус остается, и бразильцы не могут от него убежать. На начальных этапах пандемии Болсонару называл преувеличенной опасность новой инфекции.

По последним данным, Бразилия находится на третьем месте в мире по числу случаев коронавируса. В стране уже выявлено почти 4,5 млн. инфицированных. Более 130 тысяч пациентов скончались.