Президент Бразилии Жаир Болсонару считает проявлением слабости самоизоляцию во время пандемии коронавируса. Глава государства поблагодарил руководителей предприятий за то, что они продолжили свою работу несмотря на непростую ситуацию. В то же время Болсонару заметил, что вирус остается, и бразильцы не могут от него убежать. На начальных этапах пандемии Болсонару называл преувеличенной опасность новой инфекции.
По последним данным, Бразилия находится на третьем месте в мире по числу случаев коронавируса. В стране уже выявлено почти 4,5 млн. инфицированных. Более 130 тысяч пациентов скончались.
Президент Бразилии Жаир Болсонару считает проявлением слабости самоизоляцию во время пандемии коронавируса
Президент Бразилии Жаир Болсонару считает проявлением слабости самоизоляцию во время пандемии коронавируса. Глава государства поблагодарил руководителей предприятий за то, что они продолжили свою работу несмотря на непростую ситуацию. В то же время Болсонару заметил, что вирус остается, и бразильцы не могут от него убежать. На начальных этапах пандемии Болсонару называл преувеличенной опасность новой инфекции.