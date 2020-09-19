Прививку вакцины «Спутник V» в Москве получили уже 700 добровольцев. Мэр столицы Сергей Собянин заверил, что все они чувствуют себя хорошо. Всего, по его словам, в испытаниях препарата, который уже прошел государственную регистрацию должны принять участие порядка 40 тысяч человек. Мэр также объяснил рост случаев коронавируса в столице тем, что увеличено количество тестирований. В среднем за две недели проверку проходят порядка 1 млн человек.