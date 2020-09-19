Акция протеста под названием «Женский марш» ожидается сегодня в Минске и других городах Белоруссии. В столице республики участницы шествия планируют собраться днем в центре города у Комаровского рынка. Сторонниц оппозиции призывают надеть максимальное количество яркой одежды и взять не менее яркие транспаранты. Одновременно должны начаться «марши по собственным районам Минска и других городов». Также массовые акции протеста ожидаются завтра. Сегодня годовщина принятия в 1991 году бело-красно-белого флага и герба «Погоня» в качестве национальных символов.