Акция протеста под названием «Женский марш» ожидается сегодня в Минске и других городах Белоруссии. В столице республики участницы шествия планируют собраться днем в центре города у Комаровского рынка. Сторонниц оппозиции призывают надеть максимальное количество яркой одежды и взять не менее яркие транспаранты. Одновременно должны начаться «марши по собственным районам Минска и других городов». Также массовые акции протеста ожидаются завтра. Сегодня годовщина принятия в 1991 году бело-красно-белого флага и герба «Погоня» в качестве национальных символов.
2020-09-19T10:32:58+03:00
2020-09-19T10:32:58+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:32, 19 сентября 2020
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