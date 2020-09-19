Российский МИД считает, что Запад нарушает основополагающие принципы Устава ООН в отношении Белоруссии. Для продвижения собственных интересов используются в том числе незаконные санкции, сказал агентству РИА Новости директор Департамента международных организаций внешнеполитического ведомства Петр Ильичев. Любое международное содействие Минску, добавил дипломат, должно оказываться исключительно по запросу властей республики. Евросоюз согласовывает списки индивидуальных санкций, в которые войдут белорусские руководители, которых Брюссель считает причастными к фальсификации президентских выборов и насилию над участниками протестных акций.
2020-09-19T10:32:34+03:00
2020-09-19T10:32:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:32, 19 сентября 2020
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