Легковой автомобиль столкнулся с самосвалом на трассе в Оренбургской области. В результате аварии погибли пять человек, рассказали в местном управлении Госавтоинспекции. По предварительным данным, водитель машины «Ваз-21140» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Погибли сам водитель и четыре его пассажира. Сейчас на месте полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.