Легковой автомобиль столкнулся с самосвалом на трассе в Оренбургской области. В результате аварии погибли пять человек, рассказали в местном управлении Госавтоинспекции. По предварительным данным, водитель машины «Ваз-21140» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Погибли сам водитель и четыре его пассажира. Сейчас на месте полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.
2020-09-19T10:32:04+03:00
2020-09-19T10:32:04+03:00
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10:32, 19 сентября 2020
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