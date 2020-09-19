Похороны анархиста Алексея Сутуги пройдут сегодня, рассказала адвокат Светлана Сидоркина

Похороны анархиста Алексея Сутуги пройдут сегодня, рассказала «Эху» адвокат Светлана Сидоркина. Адвокат рассказала, что родные долго не могли получить тело для похорон, так как столичное управление СК потеряло дело о его убийстве.

Прощание состоится в Сахаровском центре, уточнила Светлана Сидоркина.

Сутуга, известный как Сократ, 26 августа попал в больницу после уличной драки. 1 сентября анархист умер, и уголовное дело переквалифицировали на нанесение тяжких телесных повреждений, повлекшее смерть (часть 4 статьи 111 УК).