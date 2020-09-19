Жители Хабаровска, несмотря на непогоду, вновь вышли на улицы в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала. Они требуют открытого суда над чиновником и выражают недоверие власти.

На традиционном месте сбора протестующих у здания краевого правительства перед началом акции люди собирали подписи за отставку мэра Хабаровска Сергея Кравчука. Как пишет местное интернет-издание DVHab.ru, процедура возымела отклик у многих горожан старше 18 лет. По последним данным, собрано около двух тысяч подписей.

Начавшийся после этого митинг в поддержку Фургала на площади Ленина оказался необычным. Внезапно городские власти устроили на площади концерт классической музыки к 250-летию со дня рождения Людвига ван Бетховена, хотя композитор и родился в декабре. Музыка раздавалась из всех динамиков. Впрочем, хабаровчанам это не помешало кричать свои лозунги. Они скандировали «20 лет доверия нет», «Путина в отставку» и «Хабаровск, выходи». Несмотря на сильный дождь и то, что часть улиц оказалась затоплена, протестующие прошлись шествием по центру города. Сейчас они начинают расходиться.

Местная администрация оценила численность акции в 600 человек, в то время как местные журналисты пишут о диапазоне от нескольких сотен до 2 тысяч протестующих.

Состоявшаяся акция в поддержку Фургала была уже 71-й по счету. Экс-губернатора Хабаровского края арестовали в середине июля по обвинению в организации убийств бизнесменов.