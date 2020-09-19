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10:02, 19 сентября 2020

В США скончалась старейший член Верховного суда Рут Бейдер Гинзбург

Политики немедленно начали спорить, кто её заменит.

Несмотря на позднюю ночь у здания Верховного суда в Вашингтоне в эти минуты собрались сотни людей. Они принесли цветы и зажгли свечи в честь Рут Гинзбург, которая умерла от рака поджелудочной железы на 88-ом году жизни.
Гинзбург заседала в Верховном суде с 1993-его. Её туда назначил еще президент Билл Клинтон. Как отмечает американский телеканал CNN, она принадлежала к так называемому либеральному крылу. Например, Гинзбург выступала за права женщин на аборты и за однополые браки.
Кто заменит старейшего члена Верховного суда – еще неизвестно. Теоретически, глава Белого дома может выбрать кандидатуру еще до выборов, которые назначены на третье ноября. Тем не менее, сама Гинзбург очень хотела, чтобы замену ей назначил следующий президент. Американская радиостанция NRP уточняет, что об этом судья рассказывала родственникам буквально за несколько дней до смерти.

Всего в Верховном суде США девять судей. Президент и сенат назначают их пожизненно. Сейчас по меркам американского общества, пятеро из девяти судей считаются консерваторами.



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