В США скончалась старейший член Верховного суда США — Рут Гинзбург. Ей было 86 лет. Она стала второй женщиной в истории страны, которая заняла такой высокий пост в судебной системе. Это произошло в 1993 году, когда президентом страны был демократ Билл Клинтон. Гинзбург была известна как борец за права женщин. Она не одобряла политику Дональда Трампа. Теперь по оценке экспертов, между республиканцами и демократами ожидается борьба за кресло в Верховном суде. Эта инстанция часто оказывает решающее влияние в политических спорах.
2020-09-19T09:36:38+03:00
2020-09-19T09:36:38+03:00
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09:36, 19 сентября 2020
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