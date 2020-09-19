В США скончалась старейший член Верховного суда США — Рут Гинзбург. Ей было 86 лет. Она стала второй женщиной в истории страны, которая заняла такой высокий пост в судебной системе. Это произошло в 1993 году, когда президентом страны был демократ Билл Клинтон. Гинзбург была известна как борец за права женщин. Она не одобряла политику Дональда Трампа. Теперь по оценке экспертов, между республиканцами и демократами ожидается борьба за кресло в Верховном суде. Эта инстанция часто оказывает решающее влияние в политических спорах.