Президент США Дональд Трамп считает, что Россия создала гиперзвуковое оружие на основе американских технологий. На предвыборном митинге в Миннесоте он обвинил своего предшественника Барака Обаму в том, что Москва получила информацию о таком оружии от его администрации, передает агентство ТАСС. Трамп вновь сказал, что США обладают самым мощным в мире оружием, но отказался уточнить, о чем именно идет речь. В середине мая глава Белого дома говорил, что американские военные разрабатывают «супер-пупер ракету». Она будет самой быстрой ы мире, утверждал Трамп.