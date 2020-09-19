Президент США Дональд Трамп считает, что Россия создала гиперзвуковое оружие на основе американских технологий. На предвыборном митинге в Миннесоте он обвинил своего предшественника Барака Обаму в том, что Москва получила информацию о таком оружии от его администрации, передает агентство ТАСС. Трамп вновь сказал, что США обладают самым мощным в мире оружием, но отказался уточнить, о чем именно идет речь. В середине мая глава Белого дома говорил, что американские военные разрабатывают «супер-пупер ракету». Она будет самой быстрой ы мире, утверждал Трамп.
2020-09-19T09:36:17+03:00
2020-09-19T09:36:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:36, 19 сентября 2020
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