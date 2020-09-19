В Германии из-за коронавируса отменяют массовые карнавальные мероприятия. Такое решение приняли власти федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия. Карнавальный сезон здесь должен был стартовать 11 ноября. Как пояснили в региональной администрации, разрешены лишь те мероприятия, на которых можно соблюсти эпидемиологические требования, включая правила гигиены и социальную дистанцию в 1,5 метра между участниками, пишет немецкий сайт DW. Чиновники предложили в этом году справлять карнавал в семейном кругу, не выходя на улицу. В последний раз шествия в «карнавальных столицах» Северного Рейна — Вестфалии пришлось отменить в 2016 году из-за плохих погодных условий.