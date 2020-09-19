В Госдуму внесли законопроект о реновации в российских регионах. Авторами документа стали члены Совета Федерации Николай Журавлев, Олег Мельниченко и Андрей Шевченко, а также депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Москвичев. Само понятие «реновация» в тексте законопроекта не звучит ни разу, отмечает газета РБК. Участвовать в программе можно будет, если за это проголосовали две трети собственников. Несогласных при этом смогут выселять принудительно, отмечает издание.