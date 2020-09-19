Немецкие эксперты не обнаружили яда на личных вещах Алексея Навального, сказала пресс-секретарь политика Кира Ярмыш. Отравляющее вещество, рассказала она в эффире телеканала «Дождь», было только на пластиковой бутылке из номера, где останавливался оппозиционер. Ярмыш добавила, что практически все вещи, которые можно было забрать, и которыми Навальный очевидно пользовался, сотрудники ФБК, которые находились в Томске, запаковали, забрали и отправили на медицинском самолете в Германию.