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09:34, 19 сентября 2020

Жители Хабаровска вновь вышли на акцию в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала

Жители Хабаровска вновь вышли на акцию в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала. Сначала протестующие традиционно собрались у здания правительства региона на площади Ленина. Там, как пишет местное издание DvHab, городские власти включили аудиоконцерт классической музыки. Потом участники акции прошли по главным улицам, перекрыв проезжую часть, и вернулись к зданию администрации. По оценкам мэрии города, в шествии участвовали 600 человек. Издание Amur. Life пишет о двух тысячах. Выступления в поддержку Фургала в крае не прекращаются уже два с половиной месяца.



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