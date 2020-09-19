Жители Хабаровска вновь вышли на акцию в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала. Сначала протестующие традиционно собрались у здания правительства региона на площади Ленина. Там, как пишет местное издание DvHab, городские власти включили аудиоконцерт классической музыки. Потом участники акции прошли по главным улицам, перекрыв проезжую часть, и вернулись к зданию администрации. По оценкам мэрии города, в шествии участвовали 600 человек. Издание Amur. Life пишет о двух тысячах. Выступления в поддержку Фургала в крае не прекращаются уже два с половиной месяца.