В работе Telegram по всему миру, в том числе в России, наблюдаются сбои. Больше всего с проблемами сталкиваются пользователи из Белоруссии, Украины, Казахстана, Германии, Италии и Нидерландов, а также Сингапура и Бразилии. Это следует из данных сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов. В России чаще всего на сбои в работе мессенджера жалуются жители Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, Краснодара, Ростова-на-Дону, Омска, Иркутска, Хабаровска и Владивостока.

В основном трудности возникают с подключением к серверу, некоторые пользователи не могут отправить или получить сообщения.