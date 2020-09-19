В Британии сегодня должна была открыться конференция Лейбористской партии — главной оппозиционной силы страны.

Конференцию первоначально планировали провести в выставочном центре Ливерпуля. Однако из-за пандемии коронавируса одной из ведущих партий Великобритании пришлось перенести все мероприятия в интернет. Это будут тренинги, он-лайн митинги, политические дискуссии и интерактивная виртуальная выставка, сообщает сайт лейбористов. Пользователям расскажут о партии, её целях и программе. Люди узнают о том, как партия труда борется с расизмом, а также отстаивает права и интересы женщин. Напомню, на парламентских выборах в конце прошлого года Лейбористская партия показала худший результат за 80 лет, это привело к смене ее лидера. В апреле им стал Кир Стармер, сменивший на этом посту Джереми Корбина. Новый лидер лейбористов пообещал конструктивно работать с правительством, при этом подчеркнул: в случае ошибок или его слишком медленной работы оппозиция привлечет к этому внимание. Стармер также сказал, что в период борьбы с распространением коронавируса его партия поддержит шаги правительства, которые помогут сдержать пандемию.

Онлайн-мероприятия лейбористов продлятся 4 дня.