Несанкционированная акция под названием «день перемен» пройдет сегодня в Москве. К участию в мероприятии призывает политолог Валерий Соловей.

Поводом для уличных выступлений станут самые громкие политические события последних месяцев как в России, так и за ее пределами. В их числе протесты в Хабаровске и Белоруссии и отравление Алексея Навального, а также судьба политзаключенных.

Политолог Валерий Соловей считает, что у россиян есть возможность продемонстрировать свою солидарность, покормив вместе с голубей и взявшись за руки. Так, в Москве инициативные граждане могут собраться на Тверском бульваре днем в субботу, выстроившись в цепочку. Количество участников организаторы решили не прогнозировать. Стоит отметить, что массовые уличные мероприятия в столице запрещены на время пандемии.

В своих социальных сетях Валерий Соловей ранее пожаловался на ограниченные возможности по информированию граждан о «Дне перемен». Сложности возникли с публикациями и рекламой через сервисы YouTube и Facebook.

В правоохранительных органах намерения провести несогласованную акцию в субботу не комментировали.