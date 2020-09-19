Над Белым домом в США приспущены национальные флаги в связи со смертью старейшей судьи Верховного суда

Над Белым домом и другими правительственными зданиями в центре Вашингтона приспущены национальные флаги в связи со смертью старейшей судьи Верховного суда США Рут Бейдер Гинзбург. Президент Дональд Трамп опубликовал официальное заявление, в котором назвал ее «гигантом юриспруденции». Заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир в свою очередь сообщил, что президент распорядился приспустить в знак траура все флаги в стране, а также над всеми загранучреждениями США в мире, в том числе посольствами и консульствами. Ранее телеканал Эй-би-си проинформировал, что Трамп может выдвинуть своего кандидата на освободившийся пост в ближайшие дни.
2020-09-19T08:31:36+03:00
2020-09-19T08:31:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:31, 19 сентября 2020
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