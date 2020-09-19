Президент США Дональд Трамп обвинил Россию в хищении данных о гиперзвуковом оружии. По его словам, Россия создала свою ракету, получив информацию у предыдущей американской администрации во главе с Бараком Обамой. Трамп повторил свои предыдущие заявления о том, что США создали «самое мощное оружие». Он также вновь назвал ракету «супер-пупер», пояснив, что она в пять раз быстрее, чем обычные.
2020-09-19T08:30:56+03:00
2020-09-19T08:30:56+03:00
https://echo.msk.ru/news/2711567-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
08:30, 19 сентября 2020
Загрузка комментариев...