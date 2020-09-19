Большой фестиваль доноров костного мозга пройдёт сегодня в Петербурге. Его приурочили к соответствующему дню, который отмечают уже на протяжении пяти лет.



Сам фестиваль стартует в 16 часов в лофт-проекте «Этажи». Продлится он всего несколько часов. Чтобы попасть на него нужно предварительно зарегистрироваться на сайте donorkostnogomozga.ru. При регистрации у вас попросят немало личных данных — Фамилию, имя и отчество, номер телефона, место работы или учёбы а также ссылку на ваши соцсети. Что же касается программы, то в ходе фестиваля свои истории расскажут те, кто стал донором и те, кто перенёс трансплантацию костного мозга. Помимо этого участники увидят победителей творческого конкурса. Организаторы фестиваля получили около пятисот заявок со всей страны. Россияне в письменной или в визуальной форме должны были поделиться своими мыслями о донорстве костного мозга.

По статистике, ежегодно в доноре костного мозга нуждается более пяти тысяч россиян, причём пятая часть из них это дети.