В Хабаровске проходит очередная акция в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала

Участники митинга традиционно собрались в полдень по местному времени у здания краевого правительства. Некоторое время они скандировали лозунги, а затем шествием двинулись по главным улицам города. Впереди колонны «фургаломобиль». Мэрия оценила число участников в 600 человек. Представители оппозиции говорят про 2,5-3 тысячи. Впрочем, признают, что количество протестующих снижается, передает Интерфакс. Помимо лозунгов в поддержку Фургала звучит критика властей и действий правоохранительных органов. Перед началом акции прошел сбор подписей за отставку мэра города Сергея Кравчука.

Несогласованные акции проходят в регионе ежедневно с 11 июля. Они начались после задержания Фургала по подозрению в организации убийств предпринимателей и покушении на убийство. Самые многочисленные митинги проходят по субботам.