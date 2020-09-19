Депутат Сахалинской областной думы возглавил рейтинг Forbes госслужащих и парламентариев с самыми высокими доходами

Речь идет о Дмитрии Пашове, который владеет предприятием по добыче краба «Монреон».

Пашов, как следует из рейтинга журнала Forbes, за прошлый год задекларировал доход в более чем 6 млрд рублей. Его компания «Монреон», помимо прочего, известна тем, что покупкой доли в ней интересовалась телеведущая Ксения Собчак. Второе место по версии журнала Forbes занял депутат Законодательного собрания Камчатского края Игорь Евтушок. Правда, в его годовом доходе почти в 5,5 млрд рублей учитывается и заработок его семьи. Евтушок является совладельцем крупной региональной рыбопромышленной компании «Океанрыбфлот». На третьем месте с доходом в 5 млрд рублей – владелец компании «Южуралзолото» и депутат парламента Челябинской области Константин Струков.

Также в топ-10 по версии журнала Forbes – сенатор Валерий Пономарев и депутат Госдумы Григорий Аникеев. Кроме того, в список впервые попал спикер Мосгордумы Алексей Шапошников – с задекларированным доходом за прошлый год почти в 2 млрд рублей, что в 79 раз больше, чем за 2018 год. Фонд борьбы с коррупцией обнаружил, что Шапошников в том году не задекларировал еще 870 млн рублей от продажи ценных бумаг; председатель столичного парламента это объяснил незакрытой сделкой по продаже компании «Северянин».

Лидер прошлогоднего рейтинга госслужащих и депутатов, член законодательного собрания Владимирской области Павел Антов, который в 2018 году заработал около 10 млрд рублей, в нынешнем списке Forbes занимает 26 место.