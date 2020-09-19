В Москве похоронят общественного активиста Алексея Сутугу

Он скончался в начале месяца после массовой драки. Соратники Алексея Сутуги — приверженца антифашистских и анархистских идей — знали его под прозвищем Сократ. Более 10 лет он участвовал в различных мероприятиях соответствующей направленности, в том числе на Украине, и неоднократно задерживался.

Входил в группировку убитого боевиками БОРН Ивана Хуторского. Несколько раз становился фигурантом уголовного дела, получив один раз реальный тюремный срок за драку с неонацистами в одном из столичных кафе. Общество «Мемориал» признало мужчину политзаключенным.

Последняя драка, после которой Сутуги госпитализировали, произошла в конце августа возле метро Бауманская в столице. Знакомые утверждают, что потасовка началась после конфликта в продуктовом магазине, предположительно приезжими.

Активист с тяжелыми травмами головы попал в больницу, напавших на него арестовали по статьи о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. Со слов адвоката Светланы Сидоркиной, из-за бюрократической волокиты родственникам не выдавали тело для похорон.

Прощание с активистом пройдет в Сахаровском центре.