В Хабаровске проходит очередной митинг в поддержку бывшего губернатора

Участники акции требуют открытого суда над Сергеем Фургалом и выражают свое недоверие власти. Несмотря на сильный дождь на площади Ленина собрались протестующие. Точное число неизвестно.

Как передает интернет-портал DVHAB.ru, людей сотни, а может и тысячи. На сайте администрации говорится, что митинг собрал 600 человек. Горожане снова перекрыли главную улицу в центре краевой столицы. У многих плакаты и транспаранты в поддержку арестованного.

Они хором скандируют: «20 лет доверия нет», «Путина в отставку», «Хабаровск, выходи». Также они призывают назначенного и.о губернатора Михаила Дегтярёва покинуть край. Колонну традиционно возглавляет «фургаломобиль 2.0». Сотрудники полиции предупреждают участников, что акцию не согласовали. В ответ на это митингующие скандируют: «Полиции позор».

Несогласованные акции в поддержку Фургала проходят в регионе ежедневно с 11 июля. Они начались после его задержания по подозрению в организации убийств предпринимателей и покушении на убийство. Самые многочисленные митинги проходят по субботам.