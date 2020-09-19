В Париже задержали мужчину, который пытался забраться без альпинистского снаряжения на башню Монпарнас

Когда к небоскребу высотой в 210 метров подъехала команда пожарных-спасателей, мужчина находился на полпути к вершине.

Спасатели спустились к нему на веревке, а затем передали его полицейским, передает радиостанция France Info. Источники в полиции сообщили, что задержанный является поляком, который представился туристом.

Башня Монпарнас — самый высокий небоскреб в Париже. Последняя успешная попытка взабраться на него была в 2004 году. Тогда французский «человек-паук» Ален Робер смог это сделать за 45 минут.