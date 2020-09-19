Конгресс Перу не поддержал импичмент президента Мартина Вискарры

Голосование не набрало нужное количество голосов, сообщило радио RPP. Обсуждение вопроса длилось целый день, однако при голосовании не было получено 87 голосов, необходимых для принятия решения об отставке.

Конгресс Перу 11 сентября одобрил начало процесса импичмента на основании «моральной недееспособности» руководителя государства.

Поводом стали обнародованные аудиозаписи разговоров Вискарры с правительственными чиновниками, свидетельствующие о его участии в незаконных контрактах и попытках заставить своих советников дать ложные объяснения в ходе расследования.