Власти страны постепенно делают режим менее строгим. Правила, которые Финляндия ввела с начала пандемии, изначально были куда более жесткими, чем у других государств. Перечень стран, с которыми в субботу будут открыты границы, не оговаривается, но министр внутренних дел Марта Охисало на брифинге упомянула Швецию и Германию.

За последние две недели в Финляндии зафиксировали показатель 8 случаев на сто тысяч населения. Для зарубежных стран установили отметку в 25 случаев. Нынешнее решение призвано спасти туристический сезон, поскольку сейчас начинается бронирование мест на рождество, которые приносит стране серьезные доходы.

Возможно будет принята технология так называемого «туристического пузыря», которая предусматривает ограничение контактов приезжих с местным населением.

России в списке стран, из которых разрешен въезд нет. Решение по этому вопросу отложено до 18 октября.