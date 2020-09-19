Музыкальный конкурс «Евровидение» может пройти в будущем году по одному из четырех сценариев. Первый, как рассказали организаторы, предполагает обычный формат. Т.е. выступление артистов в присутствии зрителей в концертном зале в Роттердаме и возможность посещения конкурсантами различных мероприятий в городе и его окрестностях. Два других варианта предполагают ряд ограничений. А вот по четвертому сценарию «Евровидение» пройдет без зрителей, и даже без участников, точнее они выступят из своих стран. Это случится, если в Нидерландах объявят новый карантин. Подчеркивается, что окончательное решение будет принято в начале года. В марте «Евровидение-20» отменили из-за ковида.