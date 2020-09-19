Старейший член Верховного суда США Рут Бейдер Гинзбург скончалась в возрасте 87 лет. Она умерла в окружении своей семьи у себя дома в Вашингтоне из-за осложнений, вызванных раком поджелудочной железы. Об этом говорится в заявлении судебного органа. Гинзбург была второй по счету женщиной в истории США, ставшей судьей Верховного суда. Она находилась на этой должности более 27 лет. После ее смерти этот пост, назначение на который является пожизненным, должен быть заполнен. Это открывает возможность президенту республиканцу Дональду Трампу выдвинуть своего кандидата, который должен быть одобрен Сенатом Конгресса. Верхняя палата американского законодательного органа сейчас также контролируется республиканцами.