TikTok попросил поддержки Facebook в судебном процессе в США. Генеральный директор соцсети Ванесса Паппас призвала «отложить в сторону конкуренцию и сосредоточиться на таких ключевых принципах, как свобода выражения мнений» и надлежащий судебный процесс. Так она ответила на запись в Твиттере главы Instagram. Адам Моссери написал, что «запрет TikTok в США будет очень плохим для Instagram, Facebook и интернета в целом».

Напомню, власти США запретят WeChat и TikTok с 20 сентября. Президент США Дональд Трамп объяснил это угрозой национальной безопасности.