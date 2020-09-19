Россия на следующей неделе возобновит авиасообщение еще с четырьмя странами. С 21 сентября полеты начнутся в Белоруссию, Казахстан и Киргизию, а с 27-го — в Южную Корею. Рейсы будут выполняться на взаимной основе с периодичностью один раз в неделю, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. Там уточнили, что самолеты будут летать в столицы этих стран: Минск, Астану, Бишкек и Сеул.

Одновременно с понедельника прекращается программа вывозных рейсов для застрявших за границей во время пандемии. В оперштабе это объяснили тем, что транспортное сообщение между странами восстанавливается и у россиян есть возможность вернуться регулярными авиарейсами.

Всего с начала пандемии было выполнено 580 вывозных рейсов, на которых перевезли 92 тысячи пассажиров.