Матчем между екатеринбургским «Уралом» и петербургским «Зенитом» продолжится восьмой тур чемпионата России по футболу. Встреча пройдет в Екатеринбурге. Начало в 16:30 мск. «Зенит» лидирует после семи туров, набрав 16 очков. «Урал» располагается на 11-й строчке в таблице, имея в активе 9 очков. Другая запланированная на субботу встреча между «Ростовом» и «Ротором» не состоится из-за вспышки коронавируса в составе волгоградской команды.