Матчем между екатеринбургским «Уралом» и петербургским «Зенитом» продолжится восьмой тур чемпионата России по футболу. Встреча пройдет в Екатеринбурге. Начало в 16:30 мск. «Зенит» лидирует после семи туров, набрав 16 очков. «Урал» располагается на 11-й строчке в таблице, имея в активе 9 очков. Другая запланированная на субботу встреча между «Ростовом» и «Ротором» не состоится из-за вспышки коронавируса в составе волгоградской команды.
2020-09-19T04:08:48+03:00
2020-09-19T04:08:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:08, 19 сентября 2020
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